Schüler besuchten das Privatarchiv der Familie zu Leiningen

Gerade die Geschichte des Übergangs der ehemaligen Abtei an die Fürsten zu Leiningen im Zuge der Säkularisation im Jahr 1803 bietet einen idealen Anknüpfungspunkt zum Geschichtsunterricht in der achten Klasse.

So wird beispielsweise der für Schüler oft schwierige Geschichtsbegriff „Reichsdeputationshauptschluss“ greifbar, wenn man die entsprechende Urkunde der Fürsten zu Leiningen selbst anschauen kann und seine Auswirkungen für die Geschichte der Umgebung, in der man lebt, erfährt. Aber auch in die Geschichte ihrer Schule, die seit der Gründung durch Fürst Karl zu Leiningen im Jahr 1807 eng mit dem Fürstenhaus verbunden ist, erhielten die Schüler interessante Einblicke. So durften sie im Anschluss an Fischers Einführung in das Archiv selbst ausgewählte Archivalien zur Geschichte des KEG untersuchen.

Beispielsweise hat es 1811 einen „Unfug der Schüler“ gegeben der aktenkundig wurde. Und auch scheinbar nebensächliche Dokumente wie das Programm der Jahresschlussfeier der Schule aus dem Jahr 1915 mit deutlichen Hinweisen zum Ersten Weltkrieg oder alte Lehrpläne brachten den Schülern die Geschichte ihrer Schule nahe.

Dienstag, 17.04.2018