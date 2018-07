Schüler erprobten Teamfähigkeit

Anzeige

Rippberg.51 Schüler des Karl-Ernst-Gymnasiums (KEG) Amorbach erprobten am vergangenen Dienstag ihre Teamfähigkeit, Sozialkompetenz und kreative Problemlösung sowie ihr Selbstvertrauen im Hochseilgarten und Teamparcours „Forest Jump“ bei Rippberg. Die Jugendlichen der sechsten Jahrgangsstufe nahmen an einem speziell für sie ausgewählten Programm teil, das Teil eines pädagogischen Konzepts für die Unterstufe am KEG ist.

Bei „Forest Jump“ gab es Kletter- und Teamparcours, wie zum Beispiel den Laufsteg in fünf Metern Höhe. Jugendliche, die den Nervenkitzel suchten, konnten sich von einer sechs Meter hohen Plattform mit verbundenen Augen rückwärts fallen lassen. Aber auch bodennahe Übungen zur Kooperation und Kommunikation in Kleingruppen sowie kreative Strategien zur Problemlösung kamen nicht zu kurz.

Nach einem spannenden Tag dankten die Schüler ihren Lehrern und der Bildungsstiftung der Volks- und Raiffeisenbanken im Landkreis Miltenberg für die Organisation beziehungsweise Mitfinanzierung des Projekts.