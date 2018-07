Schüler verdienten sich die Ferien

Anzeige

Anschließend stand die Würdigung individueller Erfolge an. So freuten sich folgende Schüler über Auszeichnungen durch Realschulrektor Schmid: Aus der Klasse 5a erhielten ein Lob Andreas Wagner, Elina Dietz, Melina Sauer (alle Notendurchschnitt 2,0), Aleksandra Scharapov, Svenja Geiger (beide 1,7) und einen Preis André Schwarzer (1,6), Lena Günther, Chiara Bödigheimer (beide 1,5), Anna-Maria Bauer (1,3) und Kira Hasenstab (1,2). In der 5b ging ein Lob an Leonie Weismann, Kevin Schmidt (beide 2,0), Nora Kujus (1,7) und ein Preis an Pascal Lauer (1,6).

Über eine Würdigung durften sich freuen in der 6a Fenja Tesch (2,0), Lisa Zimmermann (1,9), Fenja Müller und Viktoria Baumgärtner (beide 1,7) und in der 6b Luca-André Zöllner, Anna Kirchgeßner (beide 2,0), Jana Schieser, Nina Klotzbücher, Florian Heß (alle 1,8), in der 7a Michel Pigorsch, Kaya Beuchert (beide 2,0), Marlon Hennig, Lukas Farrenkopf (beide 1,8), in der 7b Anastasios Koufatsidis (2,0) und in der 7c Jakob Kirchgeßner (1,9), Sarah Dörr, Albertas Binkis (1,8) und Yasin Ekici (1,6). Emelie Schäfer, Collien Weinlein (beide 1,4) und Angelina Schneider (1,1) durften einen Preis entgegennehmen. Über ein Lob freuten sich in der 8a Iliana-Mareen Schotter, Annika Luz, Lars Schmitt (alle 2,0), Sophia Bauer (1,9), Amelie Diehm (1,7) und in der 8b Pia Kirchgeßner (2,0) sowie Tim Wörner (1,7). Mit einem Preis wurden Tabea Rechner (1,5) und Sophie Conrad (1,4) ausgezeichnet. Aus der Klasse 9a erhielten Jana Tokpaev, Michel Ditrich (beide 2,0), Vanessa Foos, Niklas Berlinger (beide 1,9) ebenso ein Lob wie Georg Kirchgeßner (2,0), Chiara Ripperger (1,9) und Marco Schmitt (1,8) aus der 9b. Ronja Kracht durfte sich mit einem Notenschnitt von 1,3 über einen Preis freuen.

Die Französischklasse 6ab zeigte einstudierten Sketchen rund um Schule und Ferien, dass sie nach einem Jahr Französisch-Unterricht bereits Alltagssituationen meistern können. Zum Abschluss dankte Rektor Schmid der Sekretärin Sabine Rodemer und den Hausmeistern Kurt Hirt und Thomas Kaiser für ihren Einsatz. Ebenfalls galt sein Dank den scheidenden Kolleginnen Caroline Mechler und Janet Sanns, die im neuen Schuljahr an anderen Schulen unterrichten werden. Mit der „Lehrer-Combo Hebato“ von Martin Hess, Thomas Bartwicki und Thomas Tonnier und dem Schulchor ging es dann in die wohlverdienten Sommerferien.

