Schüler zeigen Projektkompetenz

Anzeige

Walldürn.Projektkompetenz bewiesen Schüler an der Frankenlandschule in der Kaufmännischen Berufsschule. Die Schüler der Klasse W3BM schließen im Mai ihre Ausbildung als Kauffrau oder Kaufmann für Büromanagement ab. Ein Teil der Abschlussprüfung besteht darin, ein Projekt unter der Leitung von OStR Udo Volk, StR Andreas Cimbalista und der technischen Oberlehrerin Analena Teichert zu organisieren und durchzuführen. Die Entscheidung fiel auf das Thema der Stammzellspende. Für dieses Projekt gewann man die Universitätsklinik Heidelberg als Partner. In Deutschland erkranken jährlich mehrere tausend Menschen, darunter viele Kinder, an bösartigen Erkrankungen des Knochenmarks. Die bekannteste Krankheit ist Leukämie, die häufig auch als „Blutkrebs“ bezeichnet wird. Bisher bestehen zwei Behandlungsmöglichkeiten, die Chemotherapie und die Transplantation von Stammzellen. Für eine erfolgreiche Transplantation müssen bestimmte Gewebemerkmale zwischen Spender und Patienten übereinstimmen. Da auch unter den Familienmitgliedern diese Merkmale oftmals nicht identisch sind, sucht man nach freiwilligen Stammzellspendern. Um die Gewebemerkmale zu bestimmen, wird den Stammzellpartnern eine geringe Menge Blut entnommen. Alle Menschen zwischen 18 und 55 Jahren sind willkommen, sich am Mittwoch, 28. Februar, von 9 bis 17 Uhr in das Heidelberger-Stammzellspenden-Register an der Frankenlandschule aufnehmen zu lassen. Die entsprechenden Räume sind ausgeschildert. Die Stammzellspende ist für den Spender kostenfrei. Um das Projekt erfolgreich durchführen zu können, benötigt man hierfür Spendengelder, da bei der Registrierung in das Heidelberger-Stammzellspenden-Register Kosten entstehen.