Schüler zeigten Durchhaltevermögen

Durchhaltevermögen und Selbstbewusstsein stärken – das ist das Ziel des Internationalen Jugendprogramms „The Duke of Edinburgh´s International Award Germany“.

Walldürn. „Du kannst mehr als du glaubst!“ – so lautet das Motto des Jugendprogramms, dass das Erzbischöfliche Kinder- und Jugendheim St. Kilian in Kooperation mit der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn anbietet. Und tatsächlich machten fünfzehn Jugendliche in den vergangenen Wochen und Monaten die Erfahrung, dass sie mehr können, als sie sich noch Anfang des Schuljahres zugetraut hätten.

Expedition hat es in sich