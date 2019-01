Schützen suchen einen neuen Vorstand

Die Sportschützen in Hornbach suchen einen neuen Vorsitzenden. In der Jahreshauptversammlung am Samstagabend im Gasthaus „Zum Lamm“ wurde bei Neuwahlen keiner gefunden.

Hornbach. Oberschützenmeister Alois Weismann erklärte in der Hauptversammlung nach seinen Grußworten, dass er zur Wahl nicht mehr zu Verfügung stehe. Nach weiteren Grußworten blickte Schriftführerin Claudia Ballweg auf das abgelaufene Jahr zurück.

Im Berichtzeitraum besuchte Alois Weismann die Kreishauptversammlung in Buchen und zusammen mit Claudia Ballweg den Jubiläumsabend im Mai des SV Schweinberg. Man beteiligte sich an der Vatertagswanderung um Hornbach, gemeinsam nahmen die Hornbacher Schützen am Festzug der Schützen in Buchen teil, am Kreiskönig- und Pokalschießen und am Kreiskönigsball in Hainstadt Ende November. Ende Oktober wurde wieder das Preisschießen durchgeführt. Im November wurde eine weitere Mitgliederversammlung einberufen. Das Königs- und Pokalschießen fand Anfang Dezember im Vereinsheim statt.

Die Hornbacher Sportschützen zählen 79 Mitglieder und es fanden 2018 sieben Vorstandschaftssitzungen statt, wie dem Rückblick zu entnehmen war.

In seiner Funktion als Sportleiter informierte Alois Weismann auch über die sportlichen Erfolge: Im Sportjahr 2017/18 haben die Auflagenschützen den 12. Platz von 19 Vereinen belegt und sind so von der Kreisliga B in die Kreisliga A aufgestiegen.

Schöne sportliche Erfolge

In der Schützenmannschaft Liga B belegt man den zweiten Platz. Insgesamt sind dort sieben Vereinsmannschaften vertreten. Mudau II wurde Erster.

Von 69 Schützen belegt Alois Stich den 23. Platz mit einem Schnitt von 292 von 300 Ringen, Karl Weismann Platz 30 mit einem Schnitt von 289,2 Ringen, Alois Weismann Platz 41 mit einem Schnitt von 286,7 Ringen und Reimund Balles Platz 52 mit einem Schnitt von 278,6 Ringen.

Zur Zeit habe man sich an sieben Wettkämpfen von zehn beteiligt. Dabei belegte man in der A-Klasse den 5. Platz und in der Kreisliga von 20 Mannschaften den 13. Platz. Karl Weismann errang einen Schnitt von 303,3 Ringen, Alois Stich 302,5 Ringe, Alois Weismann 299,2 Ringe und Reimund Balles kam auf 291,7 Ringe.

Bei den Rundenwettkämpfen des Sportschützenkreises Buchen beteiligte sich die erste Mannschaft der Hornbacher Sportschützen im Sportjahr 2017/18 in der Kreisklasse. Hier gingen zehn Vereine an den Start. Dabei belegte die Hornbacher Mannschaft den 4. Platz mit einem Schnitt von 1051,8 Ringen. Erster wurde Hainstadt II mit 1085,4 Ringen im Schnitt. Von 43 Teilnehmern belegte den vierten Platz mit 358,8 Ringen Achim Stich, den neunten Platz mit 347,2 Ringen Claudia Ballweg und den elften Platz mit 345,8 Ringen Thorsten Weismann.

Im jetzt laufendem Sportjahr 2018/19 beteiligt sich ebenfalls die erste Mannschaft bei den Rundenwettkämpfen. Nach fünf Wettkämpfen von sechs belegte die Hornbacher Schützen den zweiten Platz vor Berolzheim I. Von 28 teilnehmenden Schützen belegt Achim Stich mit einem Schnitt von 353,8 Ringen den 3. Platz, Claudia Ballweg im Schnitt mit 344,6 Ringen den 5. Platz und Thorsten Weismann im Schnitt mit 333,2 Ringen den 9. Platz. Ein weiterer Wettkampf steht noch aus.

Beim Kreiskönigsschießen holte sich Karl Weismann die Königskette des Sportschützenkreises Buchen und wurde somit Schützenkönig.

Den Kassenbericht verlass Kassierer Alexander Stich. Ihm bescheinigten die Kassenprüfern Margit Herkert und Paul Stich eine einwandfreie Buchführung.

Bevor man nach der Entlastung des Vorstandes zu den Grußworten und Neuwahlen kam, wurden noch langjährige Mitglieder für ihre Treue zum Verein geehrt.

Eine Urkunde und Treuenadel erhielten für 25-jährige Mitgliedschaft Klaus Eckert, Anke Pfefferkorn und Simone Knapp; , Elfriede Weismann für 40 Jahre und Reinhard Bleifuß für 50-jährige Zugehörigkeit aus den Händen von Oberschützenmeister Alois Weismann.

Elfriede Weismann und Reinhard Bleifuß wurden für ihre langjährige Treue zum Hornbacher Sportschützenverein an diesem Abend zu Ehrenmitglieder ernannt.

In seinem Grußwort gratulierte Ortsvorsteher Wolfgang Stich den Geehrten und dankte Oberschützenmeister Alois Weismann für seine 25-jährige Arbeit als Vorsitzender der Sportschützen Hornbach. Kreisschützenmeister Werner Mächtel ging auf die Neuwahlen ein und merkte an, dass es sehr schade wäre, wenn sich der Verein nach 80-jährigem Bestehen auflösen müsste.

Oberschützenmeister Alois Weismann dankte allen Mitgliedern, die ihn in seiner 25-jährigen Tätigkeit unterstützt haben.

Kreisschützenmeister Werner Mächtel schloss sich den Dankesworten an. Nachdem kein Mitglied als Vorsitzender kandidierte, wurde die Versammlung kurz unterbrochen, damit die Anwesenden die Sachlage besprechen konnten.

Auch danach erklärte sich kein Vereinsmitglied bereit, den Posten des Oberschützenmeisters zu übernehmen. Somit wurde im Anschluss von der Versammlung beschlossen, das die beiden bisherigen Vorsitzenden den Sportschützenverein Hornbach kommisarisch weiterführen bis zur nächsten außerordentlichen Generalversammlung in acht Wochen. hape

