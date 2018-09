Schule beginnt wieder

Walldürn.An den Walldürner Schulen beginnt der Unterricht zu den folgenden Terminen.

Grundschule Walldürn: Der Unterricht beginnt am Montag, 10. September, für die Klassen 2 bis 4 um 8.30 Uhr und endet an diesem Tag um 12.15 Uhr. Am Samstag, 15. September, werden die Erstklässler während einer kleinen Feierstunde um 9.30 Uhr in der Nibelungenhalle eingeschult. Der Unterrichtsbeginn für die erste Klasse findet am Montag, 17. September, um 8.30 Uhr statt und endet um 12.15 Uhr. Die Klassenpflegschaft der ersten Klassen findet am Mittwoch, 12. September, um 18 Uhr in der Aula der Grundschule statt.

Auerbergschulzentrum Walldürn, Auerberg-Werkrealschule: Schulbeginn der Klassen 6 bis 10 ist am Montag, 10. September, um 7.45 Uhr und endet um 12.55 Uhr. Für die fünfte Klasse beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September, um 8 Uhr mit einer Begrüßungsfeier im Foyer des Bildungszentrums Walldürn und endet um 12.05 Uhr.

Konrad-von-Dürn-Realschule: Schulbeginn der Klassen 6 bis 10 ist am Montag, 10. September, um 7.45 Uhr und endet um 12.55 Uhr. Für die fünften Klassen beginnt der Unterricht am Dienstag, 11. September, um 8 Uhr mit einer Begrüßungsfeier im Foyer des Bildungszentrums Walldürn und endet um 12.05 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.09.2018