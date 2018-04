Schulen sollen ans schnelle Internet

Anzeige

Walldürn.Ein fächerübergreifendes Schulprojekt am Limes und Neuerungen in den Museen des Kreises präsentierte der Beauftragte des Landkreises, Dr. Jörg Scheuerbrandt, den Mitgliedern des Schul-, Kultur- und Partnerschaftsausschusses des Kreises am Montag bei einer Sitzung in der Frankenlandschule Walldürn. Ebenso beschlossen die Ausschussmitglieder die jährliche Förderung der Jugendmusikschulen.

Als „sehr spannend und innovativ“ bezeichnete Dr. Scheuerbrandt nach der Begrüßung durch Landrat Dr. Achim Brötel und einer Vorstellung der Schule durch die Schulleiterin, Oberstudiendirektorin Felizitas Zürn, die Arbeit im Rahmen eines Partnerschaftsprojekts des Ganztagesgymnasiums Osterburken (GTO) und des Römermuseums Osterburken. Schon seit 2008 bestehe das Projekt für Klasse 6 im Fach Geschichte, neu hinzugekommen seien 2017 und 2018 die Fächer Geografie und Naturwissenschaft und Technik. In dem nahe des GTO gelegenen Walddistrikt Barnholz würden dabei in Klasse 7 das Gelände mit einem GPS-Gerät aufgenommen, in Klasse 8 folge die dreidimensionale Einmessung des Limeswalls. „Die Schüler lernen dabei nicht nur dem Umgang mit modernster Technik, sondern verstehen auch, was man heute noch über die Römer allein aufgrund der Strukturen im Wald erfahren kann“, so Dr. Scheuerbrandt. Weitere Stufen der Partnerschaft starteten in den kommenden Jahren. Aktuell arbeite er zudem an Museumsprojekten im ganzen Landkreis, wobei der Fokus auf der Modernisierung der Ausstellung im „Museum am Odenwaldlimes“ in Neckarburken liege. Hier habe man in enger Abstimmung mit den Vereinsmitgliedern in einem intensiven Arbeitsprozess gute Ergebnisse erzielt, zum Beispiel die Neugestaltung der Texttafeln und Vitrinen.

Sehr viele positive Beiträge habe es auch vom Verein Literatur-Museum Augusta Bender gegeben, so dass man zusammen ein Konzept für das geplante Museum in Oberschefflenz erstellen konnte. Eine würdige Gedenkstätte und ein lebendiges Literaturmuseum entstehe dort nach den notwendigen Sanierungsarbeiten. Zudem informierte der Beauftragte, dass der internationale Museumstag im Mai vergangenen Jahres in der KZ-Gedenkstätte Neckarelz unter dem Thema „Umstrittene Geschichte – Museen erinnern an verdrängte Geschehnisse“ ein großer Erfolg gewesen sei. Ein entsprechender Kolloquiumsband sei derzeit in Vorbereitung.