Schwank bietet groteske Situationen

Im Oktober 2017 begann man dann zunächst mit den Leseproben im Kolpingheim der Kolpingfamilie, und seit November 2017 fanden dann an gleicher Stätte bisher zunächst einmal wöchentlich und in den letzten Monaten dann zweimal wöchentlich Spielproben statt.

Eine große Unterstützung erhielten die Laienspieler des Dürmer Theaterprojekts von der Kolpingfamilie, die seit November ihr Kolpingheim für die wöchentlichen Proben zur Verfügung stellt, um so ungestörte Probemöglichkeiten zu ermöglichen.

Kulissen aufgebaut

Seit Anfang November 2017 arbeiten dort die zehn Akteure und zwei Souffleusen an der erfolgreichen Umsetzung des Theaterstückes, bis nun von Donnerstag bis Samstag vergangener Woche der Kulissenaufbau im „Haus der offenen Tür“ in Walldürn erfolgte und die letzten Proben bis zur ersten Aufführung des Theaterstückes am 27. April nun im „Haus der offenen Tür“ stattfinden.

Alle Laienschauspieler und Ensemblemitglieder des Theaterprojekts vor und hinter der Bühne freuen sich trotz steigenden Lampenfiebers auf die fünf Aufführungen im Haus der offenen Tür. ds

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.04.2018