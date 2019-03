Schwelbrand schnell gelöscht

Walldürn.Zu einem Schwelbrand musste die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag in die Nibelungenkaserne ausrücken. In einem Unterkunftsgebäude war es zu einer Rauchentwicklung gekommen. Die Feuerwehr lokalisierte und löschte den Brand. Das Gebäude war nach dem Brand durch die Rauchentwicklung zunächst unbewohnbar. Die Soldaten, die darin untergebracht waren, mussten in ein anderes Haus umziehen.

Keine Verletzten

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf Brandstiftung gibt es derzeit nicht. Möglicherweise hat ein technischer Defekt zu dem Schwelbrand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

