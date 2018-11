Schwimmbadnacht im Sportbad

Walldürn.Mittlerweile schon traditionell, bietet der „Verein der Freunde und Förderer der Walldürner Bäder“ den Bäder- und Schwimmfreunden wieder seine beliebte Schwimmbadnacht im Auerberg-Sportbad an. Die Veranstaltung findet zum 6. Mal statt.

Am Samstag, 17. November, von 17 bis circa 23.30 Uhr, gibt es wieder Musik- und Videoclips auf Großleinwand. Dazu werden in entspannter Atmosphäre Getränke und Snacks für jeden Geschmack angeboten. Kinderspaß ist dabei von 17 bis 20 Uhr, zusätzlich ein besonderes Angebot an die Nachwuchsschwimmer. Unterstützt wird der Förderverein dabei ganz wesentlich von der DLRG Ortsgruppe Walldürn. Die Eintrittspreise bleiben unverändert.

Der Gewinn der Schwimmbadnacht kommt, wie bei allen anderen Veranstaltungen des Fördervereins zu 100 Prozent den Walldürner Bädern zu Gute. Nach der Investition in die Kinderrutsche im vergangenen Sommer, gibt es wieder erste Überlegungen für weitere Projekte.

Zeitgleich bietet die Sauna, ebenfalls wie in den vergangenen Jahren, eine Mitternachtssauna an.

