Sechsjährigem Kettcar gestohlen

Walldürn.In einem besonderen Fall des Fahrzeugdiebstahls ermittelt gerade der Polizeiposten Walldürn. Einem Sechsjährigen, der sich in der Montereau-Allee, auf dem Parkplatzgelände der Nibelungenhalle bei den Glascontainern, zum Spielen befand, wurde am Donnerstag zwischen 11 und 12.15 Uhr das Kettcar gestohlen. Der kleine Fahrzeughalter räuberte mit einem Spielkameraden in einem Gebüsch herum, so der Polizeibericht, als eine unbekannte Person das Gefährt mitnahm. Wer Hinweise zu dem Verbleib des Spielgeräts machen kann oder den Diebstahl beobachtet hat, soll sich unter der Telefon 06282/ 926660 beim Polizeiposten Walldürn melden.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.06.2019