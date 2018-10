Reinhardsachsen.Die Kommunalwahl 2019 wirft ihren Schatten voraus. Wenn die Parteien und Gruppierungen nicht längst mit den Vorbereitungen begonnen haben, dürfte sie bald losgehen, die schwierige Suche nach Kandidaten für die jeweiligen Listen.

Auf Einladung der Freien Wähler Walldürn, Hardheim und Höpfingen warb deshalb Hüffenhardts früherer Bürgermeister Bruno Herberich am Freitagabend in seinem gut zweistündigen Vortrag für mehr kommunalpolitisches Engagement auf allen Ebenen. „Seien Sie unbequem, stellen Sie Fragen“, ermutigte er aktuelle und zukünftige Mandatsträger, sich einzumischen und die Zukunft der eigenen Gemeinde mitzugestalten.

Damit rannte der Referent des Bildungswerks für Kommunalpolitik Baden-Württemberg (bfk) bei den rund 25 Zuhörern im Dorfgemeinschaftshaus größtenteils offene Türen ein. Die meisten von ihnen sind längst in der Kommunalpolitik aktiv. Die Organisatoren hätten sich deshalb mehr Gleichgesinnte im Publikum gewünscht, die sich ebenfalls vorstellen könnten, Verantwortung als Mandatsträger zu übernehmen.

Dass man dafür „gar nicht so viele Grundlagen“ mitbringen muss, verdeutlichte der Referent: „Jeder Mann und jede Frau ist für ein Mandat befähigt.“ Die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse lerne man im Laufe der Zeit. „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Auch kein Bürgermeister“, so Herberich. Als Neuling im Gemeinderat solle man sich vor allem auf das Wichtige konzentrieren und ein Augenmerk darauf legen, wenn es beispielsweise bei der Verabschiedung von Satzungen, bei der baulichen Entwicklung oder der Finanz- und Personalhoheit „ans Eingemachte geht“.

Eine Einflussnahme auf die Gestaltung der Kommunalpolitik sei zwar auf vielfältige Weise möglich. Vom kritischen Leserbriefschreiber über das Engagement in Vereinen, Bürgerinitiativen, Zukunftswerkstätten oder Einwohnerversammlungen bis hin zu Bürgerbegehren und Volksentscheiden reiche die Palette. Wer jedoch in seiner Gemeinde nicht nur mitreden, sondern maßgeblich mitgestalten wolle, müsse ein Mandat anstreben. „Die wesentlichen Entscheidungen fallen im Gemeinderat“, so der bekennende Odenwälder. „Deshalb führt nichts an einer Kandidatur vorbei.“

Spannende Tätigkeit

Die von vielen Bürgern als fürstlich empfundene Entschädigung von Gemeinderäten sei zwar bei näherer Betrachtung „der Erwähnung fast nicht wert.“ Ganz umsonst müsse ein Gemeinderat seine Arbeit freilich nicht machen. „Das erreicht aber oft nicht mal den Mindestlohn“, sagte Herberich mit Blick auf den hohen zeitlichen Aufwand eines engagierten Mandatsträgers.

Gleichwohl bringe eine solche Tätigkeit auch Annehmlichkeiten mit sich. Mit der Ausübung dieses „kommunalen Spitzenamts“ sei auch in der heutigen Zeit noch eine gewisse Ehre verbunden. „Es macht auch Spaß“, sagte Herberich. Vielleicht nicht immer, aber die Arbeit sei mit einem fassbaren Erfolg verknüpft. Zudem ermögliche die manchmal „aufreibende, aber spannende Tätigkeit“ als Gemeinderat Einblicke in Bereiche, die man sonst nie bekommen würde. „Man kommt mit allen Lebenssachverhalten in Berührung“, betonte der Referent. Wichtig sei es deshalb für Mandatsträger, offen gegenüber Neuem zu sein und neue Erkenntnisse in die Gremienarbeit einfließen zu lassen. Denn nur gemeinsam könne man etwas erreichen.

Etwa bei der Bewältigung zentraler Zukunftsaufgaben wie Bildung und Betreuung, Mobilität, Infrastruktur, Sicherheit, Bauen und Wohnen oder Digitalisierung. „Es wird in vielen Bereichen große Veränderungen geben“, so der 56-Jährige. Das übergeordnete Ziel müsse es bei alledem sein, die Lebensqualität der Menschen nicht nur zu erhalten, sondern zu stärken, um der Landflucht entgegenzuwirken. „Die Leute sollen lieber hier leben, sie müssen aber auch lieber hier leben können.“

Als „immer noch hochspannend“ beschrieb Ramona Paar als Organisatorin des Abends ihre Arbeit als Gemeinderätin. Zwar seien Spaß und Erfolg in einer kleinen Fraktion beziehungsweise Gruppierung nur begrenzt vorhanden. Auch verlasse sie Sitzungen nicht immer entspannt. „Aber der Sinn ist da“, betonte Paar in ihrem Schlusswort.

Dass man als Gemeinderat ein dickes Fell braucht, bestätigte denn auch Bruno Herberich. Man dürfe sich aber nicht entmutigen lassen. „Als Bürgermeister ist man dankbar, wenn man kritische Gemeinderäte hat“, sagte der ehemalige Rathauschef. Denn die Professionalität in den Verwaltungen mache gelegentlich auch betriebsblind.

Auch er sei froh um jeden, der bereit sei, in der Kommunalpolitik mitzumachen, betonte der Ehrenvorsitzende der Walldürner Freien Wähler, Johann Ziegltrum. Schließlich handele es sich dabei um „das spannendste Politikfeld überhaupt“.

