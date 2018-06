Seit 25 Jahren Dienst an der Orgel

Anzeige

Jürgen Miko diente bereits in seiner Jugend als Ministrant in der Basilika. Blut. Zuerst spielte er die Orgel in der St. Marienkirche, wo er heute immer noch die Abendmesse musikalisch gestaltet, und seit Mai 2001 ist er fest als Organist für die Gottesdienste der Höhengemeinden beschäftigt.

Dort gründete er auch vor 18 Jahren die Gruppe „Young Musicians“, die heute immer wieder auch in der Basilika die besonderen Wallfahrtstage musikalisch mit neuem geistlichem Liedgut begleitet. Oft war und ist er auch hier in der Basilika als Organist tätig, insbesondere in der Urlaubszeit der Kirchenmusikerin Katrin Kirchgeßner. Auch bei Hochzeiten, Taufen oder Beerdigungen ist Jürgen Miko immer wieder gefragt und umrahmt diese musikalisch. Dabei habe er immer ein Gespür und das richtige Händchen für die Liedauswahl und die Atmosphäre des Gottesdienstes.

Für dieses Engagement in der Seelsorgeeinheit Walldürn dankte Pater Josef. In Anerkennung für seinen Dienst an der Orgel überreichte er Jürgen Miko die Jubiläums-Urkunde vom Amt für Kirchenmusik sowie ein Präsent.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende Wolfgang Eisenhauer schloss sich den Dankesworten an und dankte Miko ebenfalls. ds

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.06.2018