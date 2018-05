Seit Jahrzehnten enge Verbundenheit

Anzeige

Mit einem Familienfest wurde das Jubiläum „60 Jahre Garnison Walldürn und 15 Jahre Logistikbataillon 461“ begangen. Ehemalige Soldaten und Angehörige feierten mit den aktiven Soldaten.

Walldürn. In der Nibelungenkaserne stand zweifelsohne das gesellige, kameradschaftliche Beisammensein im Mittelpunkt. Umgeben von einem Rahmenprogramm wie „Präsentation der Kompanien des Logistik-Bataillons. 461“, „Geländefahrten der Transportkompanie zum Standortübungsplatz“ oder „Fahrzeug-Ausstellung“. Weiter gab es eine Kinderbetreuung.

Oberstleutnant Christoph Werle sagte bei der Begrüßung, am Bundeswehrstandort Walldürn bestehe seit nunmehr sechs Jahrzehnten eine enge Verbundenheit zwischen der Bevölkerung und den Streitkräften, und auch das Logistikbataillon 461 fühle sich mittlerweile nun schon 15 Jahre hervorragend am Standort Walldürn integriert und fest in der Region verankert. Dieses Familienfest sei in erster Linie für aktive und ehemalige Angehörige, aber auch für zahlreiche Gäste geplant und organisiert. Er dankte allen, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.