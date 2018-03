„Selbstloser Einsatz vorbildlich“

Anzeige

Ihr selbstlosen Einsatz sei ein Beispiel der Nächstenliebe, ein Vorbild für alle Bürger. Wörner dankte den Blutspendern für ihren selbstlosen Dienst, die dadurch anderen Menschen helfen.

Dem Beispiel folgen

Wörner hoffte, dass noch viele Bürger aus der Wettersdorfer Dorfgemeinschaft bereit sind, in Zukunft dem Beispiel der beiden Blutspender zu folgen. Im Anschluss überreichte Wörner die Urkunde und Blutspenderehrennadel in Gold mit goldenem Ehrenkranz für 50-maliges Blutspenden an Alexander Meidel und für 75-maliges Blutspenden an Martin Meidel. hape

