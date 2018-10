Seminar für Gästeführer

Walldürn.Brunhilde Marquardt hat am vergangenen Wochenende erfolgreich am Seminar „Fachwerk im Spiegel der Baustile und Kunstgeschichte“ der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Fachwerkstädte und der Deutschen Fachwerkstraße erfolgreiche teilgenommen. Fachwerkbegeisterte aus ganz Deutschland waren zu dieser Schulung nach Johannesberg (Fulda) gekommen, um ihre Fachkenntnisse zu erweitern. geschult und ausgezeichnet. Brunhilde Marquardt kann bereits seit zwei Jahren in Walldürn für Fachwerkführungen gebucht werden.

Die rund 3500 Kilometer lange Deutsche Fachwerkstraße ist eine der bedeutendsten Kultur- und Ferienstraßen in Deutschland. Von der Elbe im Norden über die Oberlausitz im östlichen Sachsen bis zum Bodensee im Süden verläuft sie durch mehr als 100 Städte in sieben Bundesländern. Walldürn mit seinem historischen Altstadtkern und dem Odenwälder Freilandmuseum liegt an der Strecke vom Rhein zum Main und dem Odenwald von Trebur nach Wertheim.

Informationsmaterial zu den sieben Teilstrecken gibt es bei der Tourist-Information, Telefon 06282/67105, E-Mail: tourismus@wallduern.de.

