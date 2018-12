Sicherheitspolitik im Blickfeld

Pfullendorf/Walldürn.In der Staufer-Kaserne in Pfullendorf fand die turnusgemäße Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Garnisonsstädte Baden-Württemberg statt. Die Arbeitsgemeinschaft der Garnisonsstädte ist ein Gremium des Städte- und Gemeindebundes Baden-Württemberg. Sie vertritt die Interessen der Garnisonsstädte und hat sich in den letzten Jahren schwerpunktmäßig mit den Themen Konversion oder den aus der personellen Anwachsung von Bundeswehr-Standorten entstehenden Problemkreisen beschäftigt.

Im Amt bestätigt

Bei der turnusgemäßen Wahl wurden der bisherige Vorsitzende, Bürgermeister Markus Günther und die Geschäftsführerin der AG Simone Münch in ihrem Amt bestätigt. Für den ausgeschiedenen Bürgermeister i. R. Rüdiger Zibold aus Niederstetten wurde als neuer 2. Vorsitzender der Bürgermeister der Garnisonsgemeinde Stetten am Kalten Markt, Maik Lehn und der neue Schatzmeister Christian Sauer aus Hardheim gewählt.

In der Sitzung wurde die derzeitige sich anbahnende und geplante finanzielle und sachliche Situationsverbesserung der Bundeswehr sehr positiv gesehen. Der Vorsitzende mahnte darüber hinaus, die Notwendigkeit einer sicherheitspolitischen Diskussion in der Politik und in der Breite der Bevölkerung an, da die derzeitigen Entwicklungen im europäischen Umfeld nicht von ungefähr kommen. Vor diesen Entwicklungen kann man nicht die Augen verschließen. Nur eine gestärkte Bundeswehr könne ihre Bündnisverpflichtungen vollständig erfüllen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018