Skurriles Trio am Klavier bringt den Saal zum Kochen

WALLDÜRN.Aus der „Dürmer Faschenaacht“ ist die „Funk- und Hemdensitzung“ der Eintracht ‘93 Walldürn längst nicht mehr wegzudenken. Mit einer Mischung aus fetzigen Tanz- und Gesangseinlagen und zündenden Büttenreden zieht die vermutlich unkonventionellste Prunksitzung der Region das närrische Volk seit Jahren in Scharen an. Kein Wunder also, dass das Eintracht-Clubheim auch bei der 18. Auflage aus allen Nähten platzte.

Humorvoll moderiert

Humorvoll moderiert wurde der Abend von Präsident Fred I. vom (inzwischen abgerissenen) Sprecherhäuschle (Manfred Schärpf), der mit der Unterstützung seines Zwei-Mann-Elferrats (Stefan Spreizenbarth und Sebastian Berberich) und den beiden Kult-DJs Maio und Crazy im Orchestergraben wieder souverän durch das Programm führte und nebenbei auch noch selbst in die Bütt stieg.

Bei alledem durfte natürlich auch bei der Eintracht ein waschechtes – wenn auch nicht ganz den üblichen Konventionen entsprechendes – Prinzenpaar nicht fehlen und so schwangen in diesem Jahr mit Prinz Andre I. (Andre Haun) und Prinzessin Benita I. (Benjamin Fischer) zwei Hoheiten aus dem „Geschlecht der Landesligisten“ das Zepter. Protokollarisch unterstützt wurden die Tollitäten von den beiden „blauen Dorschtels“ der Eintracht-Garde, Danijel Kerec und Jonas Schmitt.

Los ging es traditionell mit einem bissigen Rundumschlag von Präsident Fred. Gemäß dem Motto „Alles im Eimer“ nahm er die Großbaustelle auf dem Sportgelände auf die Schippe, mäkelte an den Rechtschreibfehlern auf dem Jahresorden der FG „Fideler Aff“ herum und arbeitete sich genüsslich an den vermeintlichen politischen Ambitionen des Eintracht-Vorsitzenden Jürgen Mellinger ab.

Sorgen ganz anderer Art hatte Dieter Zirkelbach (Külsheimer Brunnenputzer) im Gepäck. Als „glücklichster Familienvater“ berichtete er über manches erstaunliche Erlebnis mit seiner Hedwig. Und auf die Frage seines Sohnes beim Zoobesuch („Heiraten Kamele?“) kam er schließlich zu dem ernüchternden Ergebnis: „Nur Kamele heiraten!“

Eine erste kurze Verschnaufpause verschaffte den Lachmuskeln das Tanzmariechen der FG „Fideler Aff“. Akrobatisch wirbelte Lynn Hartmann durch den Saal und stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass eine Wettkampfturnerin auch in der fünften Jahreszeit bestens aufgehoben ist. In puncto Dynamik und Choreografie standen ihr anschließend Kira Hasenstab und Lena Günther in nichts nach. Vollkommen synchron präsentierten sie in atemberaubendem Tempo ihren Tanz, den sie sich selbst ausgedacht und extra für die „Funk- und Hemdensitzung“ einstudiert hatten.

Nach der obligatorischen Ehrung der Honoratioren durfte sich das Publikum auf einen Klassiker der Eintracht-Faschenacht freuen. Gewohnt unverblümt warfen sich Rolf Günther und Manfred Schärpf gegenseitig einen Witz nach dem anderen an den Kopf. Günthers bissiger Feststellung „Meine Schwiegermutter war 15 Mal bei uns, neulich haben wir sie zum ersten Mal reingelassen“ hatte der Sitzungspräsident schließlich nichts mehr entgegenzusetzen. Stattdessen nahm er nur allzu gerne die Einladung in den „Inder-Hannes“ (neues indisches Restaurant im früheren „Schinderhannes“) an.

Beinahe verpasst hätte er deshalb den Start des „Lusthansa-Narrenflugs 111“. Vom Eintracht-Airport hoben Flugkapitän Achim Brötel, Co-Pilot Peter Fieger und die Stewardessen Rita Müller und Gerda Schmitt zur Erkennungsmelodie der Airline „Heute feiern wir zusammen Faschenacht“ in ungeahnte musikalische Höhen ab.

Dass sich auch das „starke“ Geschlecht einigermaßen trittsicher über das Parkett bewegen kann, stellte im zweiten Show-Teil das Männerensemble der SpVgg. Hainstadt unter Beweis. Die nahezu elegante Aufführung der „Kreisliga-Legenden“ in ihrer Rolle als „Helden an der Theke“ gefiel Präsident Fred sogar so gut, dass er spontan mit dem „Buxit“ einen Anschluss von Heescht an Dürn propagierte: „Wir sind aufnahmebereit.“

Fluchtweg-Test

Derart aufgeheizt, war es nur logisch, dass anschließend ein gerngesehener Gast im Narrentempel der Eintracht eine „große statische Aufladung“ im Saal feststellte. Die Rede ist natürlich vom Höpfinger Büttenass Wolfgang König, der als „Sicherheitsbeauftragter“ den Saal einer Überprüfung unterzog und den Sitzungspräsidenten beim Fluchtweg-Test mächtig ins Schwitzen brachte. Spitzfindig deckte König manche Ungereimtheit und Zweideutigkeit der deutschen Sprache auf und konnte sich einen Seitenhieb auf den örtlichen Nachbarn nicht verkneifen: „In Dürn geh’n die Leute ,heem’. In Höpfi geh’n sie ,hoom’ und in Harde ,net fort’“.

Den Saal beinahe zum Kochen brachten schließlich die „Zipfelklatscher“ alias Manuel Sturm, Philipp Nothhelfer und Alexander Mackert. In unnachahmlicher Manier spielten sie freihändig und doch mit vollem Körpereinsatz am Klavier auf. Mit diesen außergewöhnlichen Tastenanschlägen dürfte das Trio wohl unwiderruflich in die Musikgeschichte eingegangen sein.

Furioser Schlusspunkt

Furioser Schlusspunkt der knapp vierstündigen Sitzung war unmittelbar danach die Stippvisite zahlreicher Promis aus Politik, Sport und der Unterhaltungsbranche. Optisch etwas zusammengestaucht, dafür umso agiler, parodierten die „Borkemer Unikate“ Rolf Niklas, Sebastian Ehrenfried, Erwin Knörzer-Ehrenfried und Michael Noe von Donald Trump und Angela Merkel über Jürgen Drews bis Joachim Löw so ziemlich jeden, der international Rang und Namen hat, und sangen sich mit ihrer „Schlager-Revue der kleinen Stars“ mühelos in die Herzen des Publikums.

Info: Bilder zum Kappenabend der Eintracht gibt es im Internet unter www.fnweb.de

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.02.2019