„So ein Auto gibt man nicht mehr her“

Walldürn.Urgrün, Purblau, Toprot und Traumschwarz glänzten am Wochenende in Walldürn um die Wette. Hinter diesen Namen verbergen sich einige Serienlackierungen des zwischen 1989 und 1991 gebauten BMW Z1, von denen sich auf Einladung des Walldürner Z1-Fahrers Marco Schad 17 bestens erhaltene Exemplare und ihre Fahrer aus dem ganzen Bundesgebiet rund um das „Riesen-Areal“ trafen. Der Z1 verfügt nicht nur über ein nicht zuletzt dank der im Automobilbau bis heute einzigartigen versenkbaren Türen besonderes Äußeres, sondern auch über eine ganz besondere Geschichte: 1987 auf der IAA in Frankfurt vorgestellt, verstand sich der kompakte Roadster zunächst als reines Konzeptfahrzeug des weiß-blauen Autobauers – eine Serienfertigung war ursprünglich nicht angedacht.

Vertrauter Innenraum

Nachdem aber bereits hier Bestellungen aufgegeben wurden, lief die Produktion 1989 an und griff auf zahlreiche Komponenten aus der Großserie zurück: Die Bodengruppe stammt von der 3er-Reihe E30, während der 2,5-Liter-Sechszylinder-Reihenmotor mit 170 PS in den Modellen 325i und 525i zum Einsatz kam. Auch der Innenraum ist jedem vertraut, der einmal in einem BMW der 80er-Jahre gesessen hat, verfügt er doch über zahlreiche Hebel, Griffe und Anzeigen der BMW-Großserie. Dazu gesellt sich ein Fahrgefühl, von dem Fans bis heute schwärmen.

Marco Schad, auf dessen Initiative auch die Walldürner Z1-Treffen in den Jahren 2007, 2009, 2011, 2014 und 2016 gehen, erstand seinen urgrünen Z1 bereits 2000 und freut sich über „ein Auto, das man normalerweise nicht mehr hergibt, wenn man es einmal besitzt“. Zehn Jahre später fand Heiko seinen in kräftigem „Toprot“ lackierten BMW Z1.