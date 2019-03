Soldaten für ihr Engagement ausgezeichnet

Mit einer symbolischen Scheckübergabe im Neuen Schloss in Stuttgart wurde die Haus- und Straßensammlung 2018 des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge abgeschlossen.

Walldürn/Karlsruhe. Die Haus- und Straßensammlung 2018 des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bezirksverband Nordbaden, wurde im Vergleich zum Vorjahr mit einer Steigerung von mehr als zehn Prozent abgeschlossen, so der Volksbund in einer Mitteilung.

Am Gesamtergebnis von 133.508 Euro in Nordbaden waren viele Sammler beteiligt: Schulklassen, Freiwillige Feuerwehren, Vereine und Gruppen, einzelne Jugendliche wie auch Bundeswehr und Reservisten. Letzteren wurde in Stuttgart seitens der Landesregierung wie auch des Volksbunds gedankt, in dem besonders engagierten Sammlern Auszeichnungen des Volksbunds verliehen wurden.

Staatssekretär Wilfried Klenk als Vertreter der Landesregierung und der Landesvorsitzende des Volksbunds in Baden-Württemberg, Minister Guido Wolff, dankten für das Engagement der Soldaten bei der Sammlung. „Kriegsgräber bleiben für die kommenden Generationen sichtbare Zeichen und Mahnmale der Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft“, so Klenk.

„Öffentlichkeitsarbeit“

Für besonderen Einsatz in Walldürn und Umgebung wurden die Soldaten der Nibelungen Kaserne ausgezeichnet: S. Jung als Standortfeldwebel und Organisationsleiter, M. Scheffel für sein besonderes Sammelergebnis. P. Herkert, weiterer geehrter Sammler, konnte an der Feierstunde nicht teilnehmen.

Die Walldürner Soldaten erreichten insgesamt 5343 Euro. Durch die Sammlung werde nicht nur die finanzielle Basis der Volksbundarbeit gelegt, sondern auch der Volksbund in der breiten Fläche wahrgenommenen, so der Bezirksgeschäftsführer Volker Schütze. Auch für diese „Öffentlichkeitsarbeit“ zeigte er sich dankbar. Auch wenn der Volksbund im Auftrag der Bundesregierung arbeitet, finanziere er sich noch immer zu 75 Prozent aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Das gesammelte Geld wird zum einen für die Kriegsgräberpflege verwendet. So hat der Volksbund im Dezember mehr als 1800 Kriegstote in Wolgograd aus einem Massengrab geborgen und auf einem Friedhof in Rossoschka beigesetzt.

Zum anderen wird ein Teil des Geldes für die Jugend- und Bildungsarbeit verwendet. Am 18. Mai wird die Jugendbegegnungsstätte in Niederbronn les Bains (Elsass) nach umfänglicher Renovierung und Erweiterung wiedereröffnet. Dies sei ein deutliches Signal für die wichtige Stellung der Jugendbegegnung im Volksbund. Der Bezirksverband bietet zu diesem Festakt eine Tagesfahrt an, die Allen offen steht.

Durch seine Jugend- und Bildungsarbeit setze sich der Volksbund für die Versöhnung zwischen den Völkern ein. Von daher lautet ein zentrales Motto des Volksbunds „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den Frieden“.

