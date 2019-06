Sommerband mit Salonmusik

Walldürn.Ein Sommerabend mit Salon-Musik ist am 6. Juli um 18 Uhr in der Galerie Fürwahr zu erleben.

Leichte Klassik

Das Duo Perlé ist zu Gast in Walldürn. Der gebürtige Walldürner Raimund Lang (Violine) und der in Luxemburg lebende Waliser Dafydd Bullock (Piano) interpretieren leichte Klassik, Romantik und Wiener Musik der Grandhotels. Im Repertoire von Duo Perlé, das 1984 gegründet wurde, finden sich auch süd- und osteuropäische Stücke. In der Pause und nach dem Konzert besteht die Möglichkeit, die in der Galerie ausgestellten Bilder des Malers A. Hasenkamp zu besichtigen.

Informationen zum Werk

Britta Lang, die Tochter des 2002 verstorbenen Malers, ist am Konzertabend anwesend und gibt Informationen zum Werk ihres Vaters.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.06.2019