Spannende Zeitreise

Amorbach.37 Jahre nach ihrem Abitur am Karl-Ernst-Gymnasium kehrte die Autorin Barbara von Wickede an ihre ehemalige Schule zurück, um im Rahmen einer Autorenlesung Schülern aus der achten und neunten Jahrgangsstufe aus ihrem neuen Roman „Der Wille der Götter“ vorzulesen. Gespannt lauschten die über 40 Schüler den Ausführungen der Autorin über die Abenteuer des Germanenjungen Mucha bei den Auseinandersetzungen mit den Römern am Limes.

Dabei gab von Wickede auch Einblicke in ihre Motivation, die beiden bisher erschienen Werke zu schreiben und zeigte zudem auf, wie aufwändig die Recherche zu den teilweise historisch belegten Romanfiguren war. Dennoch vermittelte die Schriftstellerin den Schülern sehr nachhaltig, wie lebendig Heimatgeschichte sein kann, indem sie anhand eines römischen Weihesteins die bewegte Lebensgeschichte einer Romanfigur verdeutlichte.

Der Schulleiter des Karl-Ernst-Gymnasiums OStD Ulrich Koch dankte von Wickede für ihre Bereitschaft, an der ehemaligen Schule eine solche Autorenlesung durchzuführen und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, bald einen dritten Band in seinen Händen halten zu können, da er ja bereits die ersten beiden Bücher hatte Korrektur lesen dürfen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.01.2019