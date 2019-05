Spielerisch Entdeckerlust junger Menschen fördern

Mudau/Amorbach.Gute Nachrichten für experimentierfreudige Entdecker und Naturbegeisterte: Am 23. Mai erfolgt der erste Spatenstich für Deutschlands längsten Technik- und Naturwissenschaftserlebnispfad. Auftakt für das Projekt ist an der Burg Wildenberg im Landkreis Miltenberg. Ziel des Smart Pfad Odenwald ist es, spielerisch die Entdeckerlust junger Menschen zu fördern und das Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Zusammenhängen früh zu wecken. Das gesamte Bauprojekt hat ein Volumen von rund 1,2 Millionen Euro, so eine Mitteilung der Joachim & Susanne Schulz Stiftung.

Der Smart Pfad Odenwald liegt im nördlichen Teil des Odenwalds zwischen Mudau und Amorbach und wird über 15 Kilometer entlang des Main-Neckar-Radweges von Mudau bis nach Amorbach im Naturpark Neckartal-Odenwald und im Geo-Naturpark Bergstraße Odenwald verlaufen. Er bietet 45 Spiel- und Experimentierstationen in sechs verschiedenen Themenwelten.

Initiator und Hauptinvestor des Smart Pfads Odenwald ist die Joachim & Susanne Schulz Stiftung aus Amorbach/Mudau.

Die Gesamtinvestitionssumme beträgt rund 1,2 Millionen Euro, wovon mehr als die Hälfte von der Joachim & Susanne Schulz Stiftung finanziert werden. Mit Fördermitteln von insgesamt rund 550 000 Euro wird das Projekt vom Naturpark Neckartal-Odenwald, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) gefördert, mitfinanziert und unterstützt durch das Land Baden-Württemberg sowie vom bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Rahmen des europäischen Leader-Förderprogramms und über Finanzmittel aus der Förderung für Waldattraktionen. Unterstützt wird das Projekt zudem von Unternehmen aus der Region.

Spannung für jedes Alter

Meike Wolf, Projektkoordinatorin der Joachim & Susanne Schulz Stiftung: „Wir haben den Smart Pfad Odenwald so konzipiert, dass er für alle Altersgruppen spannende Entdeckungen zu bieten hat, besonders aber für Kinder und Jugendliche zwischen fünf und 15 Jahren. Somit ist der Smart Pfad ein ideales Ausflugsziel für Kindergärten, Vorschulen, Schulen, Jugendgruppen und Familien, von den Jüngsten bis zu den Großeltern. Wir freuen uns, dass es jetzt auch ganz offiziell los geht.“

Der Smart Pfad Odenwald ist mit über 15 Kilometern Länge und 45 Spiel- und Experimentierstationen Deutschlands längster Mint-Outdoor-Erlebnispfad für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Der Smart Pfad lädt ganzjährig zu einer spannenden Erkundungstour ein – ob wandernd oder auf dem Fahrrad. Initiator des Smart Pfads ist die Joachim & Susanne Schulz Stiftung. Förderschwerpunkte der Stiftung sind die Bildung in mathematischen, naturwissenschaftlichen und technologischen Wissensbereichen und die Kulturförderung.

Menschen sind von Natur aus Entdecker und Forscher, und doch zeigen nur sehr wenige Schüler später Neigung zu naturwissenschaftlichen oder technisch geprägten Fächern. Dabei würden, laut Studien, mehr als ein Drittel der Schüler, Auszubildenden und Studierenden, für die ein Mint-Beruf bislang nicht in Frage kam, einen Beruf in diesem Bereich in Erwägung ziehen, wenn sie mehr darüber wüssten und früher dafür begeistert worden wären. Mint sind Unterrichts- und Studienfächer beziehungsweise Berufen aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Die Folge: Nicht nur persönlich wird vielen jungen Menschen der Weg in sehr interessante Betätigungsfelder unnötig erschwert, auch gesellschaftlich ist diese Entwick-lung brisant. Denn laut einer PwC-Studie werden in Deutschland bis 2030 zwei Millionen Hochschulabsolventen mit einem Schwerpunkt auf den Mint-Fächern fehlen.

Einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln zufolge waren Ende 2017 noch knapp 470 000 Stellen in den Mint-Berufen zu besetzen. Im Idealfall werden Kinder und Jugendliche bereits frühzeitig an Mint-Themen herangeführt – spielerisch, ungezwungen und ganz dem kindlichen Entdeckernaturell entsprechend. Genau dafür wurde der Smart Pfad Odenwald entwickelt. An interaktiven Exponaten können die Besucher forschen und experimentieren. Die ein-zelnen Stationen sind gleichermaßen auf motorische und kognitive Fähigkeiten ausgerichtet und bieten viel Raum für Bewegung und Spaß.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.05.2019