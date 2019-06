Spielplatz ist bald fertig

Altheim.Der Ortschaftsrat in Altheim tagte noch einmal in alter Besetzung – Bauanträge beziehungsweise Änderungen und Befreiungen wurden beraten. Aufgrund einiger Anliegen kam der Ortschaftsrat Altheim vor seiner konstituierenden Sitzung in der nächsten Woche noch einmal zusammen. Auf der Tagesordnung standen zunächst die Behandlung von drei Bauanträgen.

Alle Geräte abgenommen

Hubert Mühling war froh verkünden zu dürfen, dass der neue Spielplatz an der Grundschule kurz vor seiner Fertigstellung stehe. Der TÜV hat nach seiner Begehung alle Geräte inklusive Fallschutzhöhe abgenommen. Nach den letzten Feinarbeiten dürfen diese endlich benutzt werden. Auch eine offizielle Einweihung soll in Kürze folgen.

Abermals war der schlechte Zustand der Feldwege Thema. Eine Bestandsaufnahme sei hier bereits geschehen, die Notwendigkeit einer Maßnahme werde jedoch noch einmal Nachdruck verliehen.

Beschwerden von Bürgern

Zwei Beschwerden der Bürger wurden vorgebracht. Zum einen sei die Parkplatzsituation auf den öffentlichen Parkplätzen gegenüber der Volksbank unbefriedigend, da diese oftmals privat genutzt werden. Dem Vorschlag einer Parkdauerbegrenzung stand das Gremium positiv gegenüber. Auch Äste und Sträucher, die auf Straßen und Gehwege ragen, wurden angemahnt. dka

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.06.2019