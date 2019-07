Sportfest der Eintracht ’93

Walldürn.Bei der Eintracht ‘93 öffnen sich am Wochenende von Freitag, 12., bis Montag, 15. Juli, wieder die Tore auf dem Sportgelände Süd, wo an diesen Tagen das Sportfest mit zahlreichen fußballerischen Leckerbissen stattfindet. Am Freitag bestreitet die zweite Mannschaft auf dem Stadionplatz um 19 Uhr ein Vorbereitungsspiel gegen Spvgg. Hainstadt II. Am Abend steigt dann die traditionelle Bierparty mit Musik aus der Dose sowie leichtem Angrillen auf dem Festplatzbereich.

Der Samstag startet mit dem sportlichen Programm ab 11 Uhr mit Jugendturnieren im Kleinfeldmodus, bei denen rund 40 Teams aus der Region und aus den Nachbarfußballkreisen gegeneinander antreten werden. Ab 18 Uhr stehen sich die Traditionsteams von der Eintracht ´93, FC Heppdiel, SV Glashofen, TSV Höpfingen und Spvgg. Oedheim in drei Kleinfeldpartien gegenüber. Für den Samstagabend wurde auf vielfachen Wunsch eine „90er-Party“ ins Programm genommen. Dabei werden die DJ Crazy & DJ Maio mit einem abwechslungsreichen Mix die musikalischen Facetten dieser Zeit zurückholen.

Der Sonntag startet ab 10 Uhr mit weiteren Jugendturnieren, wobei unter anderem ein besonderer E-Jugendspieltag des Fußballkreises Buchen mit 20 Teams auf dem Programm steht. Den Abschluss bildet ab 17 Uhr ein Vorbereitungsspiel der beiden ersten Mannschaften von Gastgeber im Derby gegen den TSV Höpfingen. Im Einzelnen sieht das Programm wie folgt aus: Freitag Seniorenspiel ab 19 Uhr; Samstag C-Jugend-Turnier ab 11 Uhr, B-Jugend-Turnier ab 13 Uhr, A-Jugend-Turnier ab 15 Uhr; Sonntag E-Jugendspieltag ab 10.30 Uhr, Bambini-Turnier ab 13 Uhr, D-Jugend-Turnier ab 15 Uhr, Seniorenspiel ab 17 Uhr. Am Samstag und Sonntag gibt es eine Kaffee- und Kuchenbar. Zum Ausklang des Festes wird am Montag ab 11.30 Uhr auch wieder ein Mittagstisch angeboten. Die Bewirtung endet gegen 14.30 Uhr.

