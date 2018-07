Anzeige

Walldürn.Das Jugend- und Kulturzentrum „Alter Schlachthof“ bietet ebenfalls wieder ein Ferienprogramm an. Es steht unter dem Motto „Sportlich um die Welt“.

Egal ob Kanada, Karibik, England, Schottland, Korea oder andere Länder – diesmal reisen die Teilnehmer sportlich um die Welt! Dabei gibt es viel zu entdecken, auszuprobieren und natürlich jede Menge Spaß Die Kinder dürfen sich sportlich in Teams oder als gesamte Gruppe in verschiedenen Disziplinen mit Körper und Geist messen. Wie bei den Ferienprogrammen der Vorjahre stehen auch in diesem Jahr der Spaß und das Miteinander im Vordergrund.

Geplant ist ein gemeinsames Frühstück an jedem Morgen im JuKuZ „Alter Schlachthof“, um so als Gruppe einen perfekten Einstieg in den Tag zu erlangen. Auch für Mittagessen wird gesorgt sein. Es wird ein Unkostebeitrag erhoben, der bei der Anmeldung zu bezahlen ist.