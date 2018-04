Sportliche Bilanz gezogen

Anzeige

Walldürn.Die Berichte prägten den Verlauf der Mitgliederversammlung des TC „Rot-Weiß“ Walldürn im Clubheim.

In seiner Funktion als Sportwart des TC ging Stephan Brodowski noch einmal auf den sportlichen Verlauf der Medenrunde 2017 ein. Die Herren I Mannschaft (4er-Mannschaft) belegte in der 1. Kreisklasse, Gruppe 028 mit 11:3 Punkten den guten 2. Platz. Die Herren 40-Mannschaft spielte in der 1. Kreisliga, Gruppe 67, und belegte dort mit 6:6 Punkten den 4. Platz. Die Herren 50(4er)-Mannschaft kam in der 2. Bezirksklasse, Gruppe 092, mit 8:2 Punkten auf den 2. Platz und verpasste nur denkbar knapp den Meistertitel. Die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Hardheim in die Medenrunde gegangene Herren 70-Mannschaft belegte in der 2. Be-zirksliga, Gruppe 115, mit 5:5 Punkten den 3. Platz. Schließlich belegte die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Buchen angetretene Damen 40-Mannschaft in der 1. Bezirksliga, Gruppe 78, mit 6:4 Punkten Platz 3.

Ausblickend auf die Medenrunde 2018 teilte Brodowski mit, dass wieder fünf Mannschaften im Erwachsenenbereich gemeldet wurden, davon zwei in Spielgemeinschaften: Die Damen 40 spielen in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Buchen in der 1. Bezirksklasse, die 1. Herrenmannschaft in der 1. Kreisklasse, die Herren 40 in der 1. Kreisliga, die Herren 50 (6er-Mannschaft) in der 1. Bezirksklasse sowie die Herren 70 in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Hardheim in der 1. Bezirksliga.