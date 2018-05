Staatsanwaltschaft ermittelt

Anzeige

Walldürn.Die Staatsanwaltschaft Mosbach führt ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen vier Jugendliche im Alter von 14 bis 17 Jahren, die in der Nacht auf Freitag gegen 0.30 Uhr am Bahnhof in Walldürn einen 51-jährigen Baggerfahrer brutal zusammengeschlagen haben sollen (die FN berichteten). So eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und der Bundespolizeiinspektion Stuttgart. Der 51-jährige Baggerfahrer wurde mit einem Nasenbein- und Rippenbruch, einer Nierenquetschung sowie mehreren Hämatomen durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Nachdem weitere Arbeiter der Baustelle vor Ort kamen, flüchteten die vier deutschen Staatsangehörigen zunächst unerkannt. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch alarmierte Beamte des Polizeireviers Buchen verlief ergebnislos. Gegen 03.55 Uhr sollen die Jugendlichen erneut zum Bahnhof zurückgekehrt und die Bauarbeiter mit Schottersteinen beworfen haben. Polizeibeamte des Polizeireviers Buchen nahmen drei der vier Tatverdächtigen in Tatortnähe vorläufig fest, nachdem diese flüchteten. Das Bundespolizeirevier Heilbronn übernahm zuständigkeitshalber die weiteren Ermittlungen. Im Rahmen der ersten Vernehmungen wurden auch die Personalien des vierten Tatverdächtigen bekannt. Die zum Teil alkoholisierten Jugendlichen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen am Freitagmittag an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.