Stadt Walldürn muss mehr zahlen

Walldürn.Um die Forststrukturreform ging es bei der Sitzung des Gemeinderates am Montag im HdoT. Das Land Baden-Württemberg führt derzeit eine Forststrukturreform durch, sagte Joachim Dörr, stellvertretender Leiter der Kämmerei. Für die Städte und Gemeinden folgt aus dieser Reform die Frage, wie die Betreuung des Kommunalwaldes und die Holzvermarktung künftig gestaltet werden sollen. Die Betreuung und Holzvermarktung solle unter kartell-, wettbewerbs- und gemeindewirtschaftsrechtlich tragfähigen und zukunftssicheren Rahmenbedingungen erfolgen. Auch soll eine Konkurrenz verschiedener kommunal geprägter Vermarktungsorganisationen vermieden werden.

Der Kreisverband des Gemeindetags im Neckar-Odenwald-Kreis hat das Landratsamt um die Erarbeitung eines Vorschlags für die künftige Forststruktur im Landkreis gebeten. Das Landratsamt hat daraufhin den Städten und Gemeinden vorgeschlagen, die Kommunalwaldbetreuung weiterhin durch die untere Forstbehörde vornehmen zu lassen, wo bislang noch kein anderes Modell – etwa Eigenbeförsterung – eingeführt ist. Unter der Prämisse, dass auch alle privaten Waldbesitzer in der Betreuung der unteren Forstbehörde verbleiben, hat das Landratsamt eine flächendeckende Revierstruktur mit 19 Revieren skizziert.

Verbindliches Interesse

Die vom Landratsamt vorgeschlagene Struktur hat den Vorteil, dass das bereits bekannte Personal mit gewissen Modifikationen weiter in der Fläche verbliebe. Der Gemeinderat beschloss am Montag die Verwaltung zu beauftragen, gegenüber dem Landratsamt ein verbindliches Interesse an einer weiteren Betreuung durch die untere Forstbehörde zu bekunden und einen Vertrag zur Anpassung der bestehenden Rechtsbeziehung abzuschließen.

Zu den finanziellen Auswirklungen sagte Dörr, je Hektar forstlicher Betriebsfläche werden 36,37 Euro berechnet, das sind für Walldürn bei 3334 Hektar 121 243 Euro. Dazu kommen 5,40 Euro je Festmeter Hiebsatz, das sind bei 17 000 Festmetern 91 731 Euro, zusammen 212 974 Euro netto. Dazu werde ein voraussichtlicher Abzug für einen Gemeinwohlausgleich mit 66 673 Euro (20 Euro/Hektar) durch das Land erfolgen. Demzufolge würden bei der Stadt Walldürn Kosten von 156 946 Euro verbleiben und damit Mehrkosten gegenüber der bisherigen Regelung von 47 296 Euro pro Jahr entstehen.

Änderung bei Satzung

Eine Änderung gibt es bei der Satzung über die Öffnungszeiten der Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen, das beschloss der Gemeinderat. Bisher war beim Walldürner Frühling, an Christi Himmelfahrt und am Walldürner Herbst geöffnet.

Die Veranstaltung Walldürner Herbst wird ab 2019 nicht mehr durchgeführt, sagte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy, weshalb künftig am Sonntag nach Christi Himmelfahrt beim Blumen- und Lichterfest verkaufsoffen sein soll.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019