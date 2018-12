Stadt zieht ihre Klage zurück

Walldürn.Der Zensus, der im Jahr 2011 durchgeführt wurde, hat bei vielen Kommunen für Verdruss gesorgt. Häufig mit dem Ergebnis verbundene gesunkene Einwohnerzahlen hatten Konsequenzen – weil etwa an diese Zahl gekoppelte Zuschüsse ebenfalls gesunken sind. Manche Kommune hat dagegen geklagt, auch Walldürn. Diese Klage zieht die Stadt jetzt aber zurück. Die Kommunen hatten vor allem die Erhebungsmethode moniert. Berlin und Hamburg hatten deswegen eine Normenkotrolle vor dem Bundesverfassungsgericht angestrengt – und verloren, wie Hauptamtsleiter Helmut Hotzy am Montag im Gemeinderat erläuterte. Das Gericht lehnte die Anträge kürzlich ab und bestätigte die aktuellen Einwohnerzahlen der Städte und Gemeinden. Der Zensus 2011 sei mit verfassungsgemäßen Erhebungsmethoden durchgeführt worden. Walldürn hatte sich über den Städtetag an der Klage beteiligt – und zieht diese jetzt zurück. „Die Klage hat keine Aussicht auf Erfolg, die Kosten können wir uns sparen“, sagte Bürgermeister Markus Günther. mar

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.12.2018