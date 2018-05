Stadtfest mit viel Musik und Sport

Anzeige

Ansonsten lockte das Wetter neben dem Programm wieder viele Gäste an. Auch wenn am Donnerstag die Temperaturen etwas gedämpft waren und der Wind auffrischte – Hauptsache trocken. Und so kamen wieder viele Besucher in die Innenstadt.

Der Samstagabend mit der Nachtschwärmerei war mit fast schon mediterranen Temperaturen wie geschaffen zum Bummeln und Flanieren. Hier wie am ganzen Fest gab es jede Menge Musik. In der „klingenden Innenstadt“ war während des Festes überall Rhythmisches und Melodisches zu hören.

Und sportlich ging es auch zu beim Stadtfest: Ob Zumba, „Dance on the Pole“, die Airtrack Show des TV Walldürn oder der Auftritt der TSC Jugend und gemischten Schautanzgruppe – da machte das Zuschauen Spaß. mar

