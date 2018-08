Stadtoberhaupt besichtigt Hidden-Champion

Anzeige

Walldürn.Als Hidden Champions (heimliche Gewinner) werden mittelständische Unternehmen bezeichnet, die in Nischen-Marktsegmenten Europa- oder Weltmarktführer geworden sind. Sie sind „heimliche Gewinner“, weil sie sowohl in der Öffentlichkeit kaum bekannt und in der Regel keine Aktiengesellschaften sind und so auch nicht von Analysten und Investoren beobachtet werden.

Die in Walldürn angesiedelte Inox-Color GmbH & Co. KG erfüllt diese Kriterien. Walldürns Bürgermeister Markus Günther stattete zusammen mit Meikel Dörr, Wirtschaftsförderer beim Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn, dem Unternehmen einen Besuch ab.

In den vergangenen 30 Jahren hat sich das Unternehmen vom „Spezialisierer“ in Sachen Oberflächenveredelung von Edelstahl Rostfrei zum Innovations-Champion entwickelt. Über 70 Mitarbeiter in Walldürn beschäftigen sich täglich mit der mechanischen, der elektro-chemischen und der chemischen Behandlung von Edelstahl Rostfrei. Dank der entwickelten Oberflächenveredelungsverfahren wie Inox-Spectral (Edelstahl in Farbe), Inox-Tec und Pearltec kommen die in Walldürn gefertigten Edelstahlprodukte weltweit zum Einsatz. Unter anderem findet man diese in der Architektur als Fassadenverkleidung wieder, etwa an der Universität in Freiburg, an namhaften Gebäuden in London oder an großen Konzernzentralen weltweit tätiger Handelsunternehmen in den USA. Durch die stetige Optimierung von Kernprozessen konnten Geschäftsführerin Ines Gaede und Betriebsleiter Klaus Dittrich das Unternehmen zum Kompetenzführer ausbauen.