Start beim Adventsmarkt

Miltenberg.Bei relativ milden Temperaturen wurde der vorweihnachtliche Markt am Freitagnachmittag eröffnet. Am Samstagabend gab es einen eindrucksvollen Engelszug mit Christkind durch die Altstadt. Begeistert klatschen die vielen Besucher aus der Untermain-Region den jungen Teilnehmern aus Kindergarten und Grundschule Beifall. Der Adventsmarkt vor traumhafter Kulisse in der Fachwerkstadt ist an allen vier Adventswochenenden geöffnet. Bild: Roland Schönmüller

