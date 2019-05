Stefan Falk neuer Braumeister

Miltenberg.In einer Betriebsversammlung haben die Geschäftsführer des Brauhaus Faust, Cornelius Faust und Johannes Faust, ihrer Belegschaft den künftigen neuen 1. Braumeister des Unternehmens vorgestellt. Demnach wird der 48-jährige Stefan Falk ab 2020 die Produktion im Brauhaus leiten.

Faust bleibt Gesellschafter

Der Diplom-Braumeister mit Wurzeln in der Region, verfügt über langjährige Berufserfahrung in Mittelstandsbrauereien und hat zuletzt über zehn Jahre lang in der Schweiz gearbeitet. Mit dem 1. August wechselt er nun an seinen neuen Arbeitsplatz in Miltenberg. Dort wird er von Cornelius Faust nach und nach in sein neues Tätigkeitsfeld eingearbeitet werden. Cornelius Faust bestätigte, dass er trotz seines geplanten Ausscheidens Gesellschafter des Brauhaus Faust bleiben werde.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.05.2019