Stephan Blum soll Ortsvorsteher werden

Gottersdorf.Im Ortschaftsrat gibt es neue Gesichter, das wurde bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstagabend im Bürgerhaus deutlich. Fünf Mitglieder haben aufgrund des Wahlergebnisses ihre Plätze verloren. Ortsvorsteherin Ute Peper ließ zunächst die Wahlperiode 2014 bis 2019 mit einer Bildershow Revue passieren. Im Anschluss folgte die Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahlprüfung durch Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy. Für Gottersdorf waren sechs Ortschaftsräte zu wählen. Ablehnungs- und Hinderungsgründen gemäß der Gemeindeordnung habe es keine gegeben. Im Anschluss folgte die Verabschiedung von fünf Ortschaftsratsmitgliedern. Sabine Holfeld war 15 Jahre, Uwe Meeh zehn Jahre, Jürgen Meidel, Cornelia Schiesser und Jürgen Schöllig waren jeweils fünf Jahre im Ortschaftsrat tätig. Peper dankte den scheidenden Mitgliedern mit einem Präsent für die gute Zusammenarbeit. Für seine zehnjährige Tätigkeit im Ortschaftsrat überreichte Helmut Hotzy die Ehrenurkunde und die Ehrennadel des Gemeindetages in Silber an Uwe Meeh.

Es folgte die Verpflichtung der neu gewählten Ortschaftsräte durch Ortsvorsteherin Ute Peper. Von den Freien Wählern wurden Gina Bodirsky, Stephan Blum, und Hubert Hollerbach, und von der Gottersdorfer Zukunft Ute Peper, Pierre Bodirsky und Silas Horn verpflichtet. Ortsvorsteherin Ute Peper wurde durch Ortschaftsratmitglied Hubert Hollerbach verpflichtet. Bevor man zur Wahl des Ortsvorstehers überging, teilte Ortsvorsteherin Ute Peper mit, das sie nach 20 Jahren ihr Ehrenamt als Ortsvorsteherin nicht mehr antrete.

Bei der Wahl des Ortsvorstehers und seines Stellvertreters – so der Vorschlag an den Gemeinderat – fiel die Wahl auf Stephan Blum als Ortsvorsteher und Gina Bodirsky als seien Stellvertreterin. Am Ende der Sitzung dankten Stadtoberverwaltungsrat Helmut Hotzy und Gemeinderatsmitglied Alexander Ockenfels Ute Peper für ihre geleistete Arbeit zum Wohle der Bürger und dem Ort Gottersdorf als Ortsvorsteherin. hape

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.07.2019