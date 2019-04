Sternekoch zauberte ein erlesenes Menü

Ein besonderer Koch wirkte in der Küche der „Beuchertsmühle“: Sternekoch Wolfgang Staudenmaier bereitete dort den Gästen ein auserwähltes Menü zu.

Walldürn. „Wolfgang Staudenmaier dürfte der beste Koch sein, der jemals unsere Küche betreten und unsere Gäste verwöhnt hat“, freute sich „Beuchertsmühle“-Wirt Norbert Kilian am Wochenende – sicher nicht zu Unrecht: Zum 35. Jubiläum des Lokals unter Führung der Familie Kilian gab sich mit Wolfgang Staudenmaier (Homburg/Saar) ein waschechter Sternekoch die Ehre, um ein ausgewähltes Menü zu kredenzen.

Die Vorgeschichte zu diesem Ereignis ist relativ kurz: „Unbewusst kannten wir uns schon länger, bis ich Wolfgang bei einer privaten, in unserem Hause abgehaltenen Feierlichkeit nach Unterstützung für unser 35-jähriges Jubiläum gefragt habe“, erinnerte sich Norbert Kilian.

Mit Wolfgang Staudenmaier, der sich auch als Autor einiger Kochbücher einen Namen machte, hatte er einen absoluten Experten für gutes Essen an der Hand: Geboren 1948 in Oberdielbach als Enkel eines Küfers und Metzgers, wirkte Staudenmaier im Laufe seines Berufslebens unter anderem an so illustren und renommierten Häusern wie dem Hamburger „Atlantic Hotel“ und dem „Tantris“ in München, wo er als Chefsaucier unter dem bekannten Sternekoch Eckart Witzigmann tätig war.

In Baiersbronn aktiv

Eine weitere berufliche Station Wolfgang Staudenmaiers war Baiersbronn im Schwarzwald, wo er mit zwei Sternen im weltbekannten „Guide Michelin“ prämiert wurde, einen weiteren Michelin-Stern erkochte er sich schließlich in „Geitlingers Restaurant“ in Homburg/Saar, ehe er im Mannheimer Restaurant „Da Gianni“ über zehn Jahre lang mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

„Es ist mir natürlich eine besondere Ehre, an einem solchen Festtag einen so großartigen Koch wie Wolfgang Staudenmaier bei uns begrüßen zu dürfen“, sagte Norbert Kilian weiter.

Auch Staudenmaier selbst bekundete im Gespräch mit den Fränkischen Nachrichten, sehr gern ins Madonnenländchen gekommen zu sein; nicht nur, weil seine Frau aus Bretzingen stammt und dort noch Verwandte besucht wurden: „Wir sind uns hier einfach sympathisch“, lobte er Norbert Kilian und die „Beuchertsmühle“.

So konnten sich die Gäste am Samstagabend über einen kulinarischen Genuss erlesener Klasse freuen: Bei den Canapés gab es etwa Tatar vom Rind auf Pumpernickel mit gehacktem Ei, als Hauptgang Rotbarbe und Sepiolini auf Berglinsen und Wildkräutersalat oder gefülltes Kalbsfilet und Taubenbrust auf Morchelrahmsauce mit Eschalottenpüree und als Dessert „Cremino Caramel“ mit marinierten Beeren und Pistazienparfait.

Da lief Feinschmeckern das Wasser im Munde schon zusammen, bevor überhaupt aufgetafelt wurde.

