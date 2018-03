Sternsinger sind unterwegs

Anzeige

Walldürn.Die Sternsinger sind noch unterwegs und bitten in folgenden Orten um eine Spende für Kinder in Lateinamerika: Altheim: Sternsingen Montag, 4. Januar. Glashofen/Neusaß: Aussendung am Mittwoch, 6. Januar, um 9 Uhr, Sternsingen Mittwoch, 6. Januar. Gottersdorf: Aussendung am Dienstag, 5. Januar, um 18.30 Uhr, Sternsingen am Mittwoch, 6. Januar. Hornbach: Aussendung am Mittwoch, 6. Januar, um 9 Uhr, Sternsingen am Mittwoch, 6. Januar. Rippberg: Sternsingen am Dienstag, 5. Januar, ab 10 Uhr. Walldürn: Sternsingen am Montag, 4., Dienstag, 5. Januar, Wettersdorf: Sternsingen Mittwoch, 6. Januar.