Stilvolle Party an einer langen Tafel

Walldürn.Anlässlich des 1225-Jahr-Stadtjubiläums lädt in diesem Jahr die katholische Frauengemeinschaft (kfd) in Kooperation mit der Stadt Walldürn alle interessierten Frauen und Männer zu einem Sommerfest in Weiß ein. Es findet am Freitag, 26. Juli, von 19 bis 22 Uhr am Alten Rathaus in der Hauptstraße, bei schlechtem Wetter im HdoT, statt. Zur Teilnahme an dieser gemeinsamen und stilvoll gehaltenen Party werden einige Regeln eingehalten Alle Teilnehmer kommen von Kopf bis Fuß in Weiß gekleidet, mit gefülltem Picknickkorb für ein kaltes Drei-Gänge-Menü, Gläser für Wasser, Sekt und Wein, weißes Porzellangeschirr, Besteck, weiße Stoffserviette und weißes Tuch zum Winken.

Die Getränke (Wasser, Sekt, Weißwein) werden zur Verfügung gestellt und sind im Eintrittspreis enthalten. Für Tische, Stühle, Tischdecken und Dekoration ist ebenfalls gesorgt. Die Gäste erwartet ein kurzweiliges Programm an einer langen, festlich geschmückten weißen Tafel. Um 22 Uhr ist Ende der Veranstaltung. Eintrittskarten gibt es bei der Tourist-Information in der Hauptstraße 27.

