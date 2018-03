Streifzug durch die goldenen 20er-Jahre

Anzeige

Gerade beim genussvollen Zurücklehnen und Zuhören konnte die subtile Mehrdeutigkeit des Texts ihren Esprit entfalten: „Die einen sind im Dunkeln, die anderen im Licht – doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“

Vor genau 90 Jahren wurde das zweite Stück geschrieben: 1928 setzte sich Jerzy Petersburski ans Notenblatt und komponierte „Oh Donna Clara“. Jene Ode, in der ein ältlicher Herr aus Pose auf eine rassige Spanierin trifft und von ihrer Schönheit „toll gemacht“ wird, erfreute das Publikum ebenfalls und lud zum Mitsingen ein. Dem schloss sich eine Hommage an die legendären „Comedian Harmonists“ in Form gleich mehrerer Titel an: Bei „Wenn ich vergnügt bin“ bediente sich Karolina Trybala des Xylofons, um den sängerisch sehr anspruchsvollen Titel auf raffinierte Weise zu verfeinern. Auch „Schöner Gigolo, armer Gigolo“ als zum Nachdenken anregende Geschichte in fröhlichem Soundgewand und „Wenn die Sonja russisch tanzt“ erinnerten an die vielleicht erste „Boyband“ Europas.

Hand in Hand mit den Stücken „Libertango“ und „Dwa serduszka“ näherte sich das Duo der Pause, nach der Lora Kostina zunächst mit einem hervorragend gespielten Solo am Piano ihr Können unter Beweis stellte. Weiter ging es mit den Werken „Je ne veux pas travaller“ und „Tabakiera“. Die Zuhörer hatte ihre liebe Freude auch an diesen Darbietungen der beiden Musikerinnen.

Gemütliches Flair

Aus dem musikalischen Nachlass des Viktor Holländer stammten „Stroganoff“ und „Wenn ich mir was wünschen würde“. Der letzte Part des Gastspiels gehörte der Klezmer-Musik, die als Folklore der jüdischen Kultur zahlreiche Perlen hervorbrachte. „Zemer Atik“ und „Bei mir bist du schön“ erfreuten das Publikum, das selbstverständlich eine Zugabe als „Abschiedsgeschenk“ mit auf den Weg bekam: „Johnny, wenn du Geburtstag hast“ von Viktor Holländer wurde auf ein im Raum befindliches „Geburtstagskind“ umgedichtet.

Am gemütlichen Flair des Konzerts war auch ein weiterer besonderer Aspekt beteiligt: Ein nicht unwesentlicher Teil des Publikums kannte sich bereits von den Gesangs-Workshops, mit denen Karolina Trybala mehrmals im Hardheimer „Bahnhof 1910“ gastierte und auch zahlreiche überregionale Gäste erreichte. ad

