Swingtime erinnert an Paul Kuhn

Miltenberg.„Der Mann am Klavier“, Paul Kuhn, hätte am 12. März seinen 90. Geburtstag gefeiert. Die im Frühjahr vorgesehene Veranstaltung von Birgitte Funk in Kooperation mit der Stadt Miltenberg musste krankheitsbedingt verschoben werden. Nun ist ein neuer Termin für diese Konzert der besonderen Art festgelegt: am Sonntag, 7. Oktober, um 17 Uhr im Bürgersaal des alten Rathauses Miltenberg. In Andenken an seinen engen Freund und Mentor hat Willy Ketzer die „Paul Kuhn Family“ ins Leben gerufen. 33 Jahre stand der Schlagzeuger Willy Ketzer mit Paul Kuhn auf der Bühne – sowohl im Paul-Kuhn-Trio als auch in der Big Band des Musikers – und ist heute selbst zur Legende geworden. Swing und Jazz stehen dabei auf der Prioritätenliste. Die Paul-Kuhn-Family spielt in der Besetzung mit Willy Ketzer (Schlagzeug), Gaby Goldberg (Gesang), Berthold Matschat (Piano) und Martin Gjakonowski (Bass).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018