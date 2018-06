SWR-Team filmte erfolgreiche Generalprobe

Anzeige

Walldürn.Die Organisatoren des Wohnmobil-Konvois 2018 sind für die SWR-Fernsehserie „Expedition in die Heimat“ von einem Team des SWR besucht worden und haben nicht nur die Konvoi-Idee vorgestellt, sondern auch einen erfolgreichen Probelauf für den erneuten Weltrekordversuch am 15. September absolviert.

Die Reisereportage „Expedition in die Heimat“ des SWR führt dieses Mal in die Region rund um das Städtchen Walldürn. Diese Region hatte man früher aufgrund der kälteren Witterung und der angeblichen Rückständigkeit auch als Badisch-Sibirien bezeichnet. Heute ist man weit davon entfernt. Gerade zur Zeit der vierwöchigen Wallfahrt steckt Walldürn voller Leben. SWR-Moderatorin Annette Krause trifft dabei viele außergewöhnliche Menschen wie beispielsweise das Organisationsteam des Wohnmobilkonvois mit Cheforganisator Dieter Goldschmitt an der Spitze. Treffpunkt war das Restaurant „Goldschmitts“, das „reisemobile Epizentrum“, in dem die Macher des Weltrekordversuchs regelmäßig ihre Besprechungen abhalten.

Hautnahe Aufnahmen

Die umtriebige Mannschaft hatte sich spontan bereiterklärt, für den SWR einen Sonntag zu opfern und in Begleitung des Medienpartners D.C.I. einen „Mini-Konvoi“ für das Fernsehen zu organisieren. Also trafen sich 20 Reisemobilbesatzungen aus den Reihen des Organisationsteams und weihten die SWR-Film-Crew um Moderatorin Annette Krause in die Geheimnisse des „mobilen Lebens“ ein.