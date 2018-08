Anzeige

Walldürn/Rippberg.Zum Tag des offenen Denkmals findet am Sonntag, 9. September, eine Führung mit dem Thema „Brunnen - Mühlen - Pumpen“ statt. Im Mittelpunkt dieser Erkundungstour von Geopark Vorortbegleiter Erik Enders zum Thema Wasser stehen die komplexen Zusammenhänge von Geologie und Wasserversorgung. Im Rahmen dieser Führung wird die Situation anhand des Fallbeispiels „Lambachpumpe“ aufgezeigt. Zu Beginn besteht die Möglichkeit einen Blick in die Brunnenstube des Mobrunnens zu werfen. Julian Bauer erklärt mit Hilfe modernster Technik die faszinierende Funktionsweise des fast hundert Jahre alten Stücks. Darüber hinaus sind auch die Kulturgeschichten des Tals ein zentrales Thema der Führung. Dauer etwa zweieinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Parkplatz am Jugendzeltplatz im Hornbacher Tal, zwischen Walldürn und Hornbach. Informationen beim GIZ Walldürn, Telefon 06282/67108 oder tourismus@gvv-hw.de.

In der Bergkirche in Rippberg findet am 9. September um 14 Uhr eine Führung mit Geopark Vorortbegleiterin Margarete Strachon statt. Im Anschluss ist die Kirche noch bis 17 Uhr geöffnet. Keine Anmeldung nötig. Treffpunkt um 14 Uhr am Eingang zum Friedhof der Bergkirche, Zufahrt über Alte Steige in Walldürn-Rippberg. Informationen beim GIZ Walldürn, Telefon 06282/67108.