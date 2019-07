Miltenberg.„Modern(e): Umbrüche in Kunst und Architektur“: Unter diesem Motto steht der Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 8. September, in Miltenberg und Umgebung. Folgende Veranstaltungen finden statt.

Tradition und Moderne

Die Führung zur Tradition und Moderne auf der Mildenburg in Architektur und Ausstellung beginnt um 16.30 Uhr mit Vera Dembski, der stellvertretende Museumsleiterin: Treffpunkt: Museum Burg Miltenberg, Conradyweg 20.

Führungen in und um die Neue Kirche gibt es in Bürgstadt um 11 und 17 Uhr mit Pfarrer Jan Kölbel. Treffpunkt: Neue Katholische Kirche St. Margaretha, Mühlweg 15, Bürgstadt.

Durch das Alte Rathaus in Großheubach geht es um 13.30 und 15.30 Uhr mit Egon Galmbacher und Uwe Hann. Treffpunkt: Altes Rathaus, Hauptstraße 29, Großheubach.

