Walldürn.Es geht auf Mariä Lichtmess (2. Februar) zu: die Tage werden wieder länger, der Weihnachtsfestkreis geht am zweiten Februar zu Ende; fromme Wallfahrer zünden jetzt nach alter Tradition beim Kirchenbesuch – wie hier in Walldürn – ein symbolträchtiges Licht an. Bild: Roland Schönmüller

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.01.2019