Tansanische Messdiener kicken im Eintracht-Trikot

900 Kilometer weiter südlich, in Lindi am Indischen Ozean stand unter anderem eine Besprechung mit Diözesanbischof Bruno Pius Ngonyani an. Zu den in der Pfarrei Hingawali dem Ortspriester Pater Gerald Nyagali übergebenen Unterstützungen zählten etwa Fußballtrikots und Lederbälle des Fußballvereins Eintracht 93 Walldürn. Die dortigen Messdiener nahmen die Geschenke begeistert an – zuvor spielten sie in Straßenkleidung und mit einem selbstgebastelten Ball aus Stoffresten. Anton Fach: „Es ist uns wichtig, die Spenden vor Ort an Vertrauensleute zu übergeben. Sie managen die Projekte zuverlässig und zielführend. So kommen die Walldürner Hilfen genau dort und dafür an, wofür sie gedacht sind.“

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.07.2018