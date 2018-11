Tanzpaare drehten ihre Runden um den Brunnen

Altheim.Zum Start der Kerwe trafen sich die Altheimer am Samstag auf dem Dorfplatz, um dem „Hammeltanz“ beizuwohnen, der seit 1977 ohne Unterbrechung ausgetragen wird. Dieses Jahr tanzte der Heimatverein mit zwölf Tanzpaaren um den Dorfbrunnen, wie immer begleitet vom Musikverein Altheim mit seinem Dirigenten Harald Kilian.

Allen Erwartungen zum Trotz, brauchten die Tanzpaare diesmal nicht auf einen klingelnden Wecker hoffen. Zeremonienmeister Josef Seitz hatte sich etwas Besonderes einfallen lassen: Eine abbrennende Kerze in einer Laterne sollte den Hammelkönig und seine Königin bestimmen. Begeistert von der Idee, waren die Tanzpaare zunächst doch erschrocken über die Länge der Kerze. Allerdings erklärte Josef Seitz, dass er eine Münze eingebaut habe, die ein vollständiges Abbrennen nicht vorsehe, er jedoch auch nicht absehen könne, wie lange getanzt werden müsse, weil diese Art von Wecker in Altheim das erste und letzte Mal im Jahr 1947 in Funktion gewesen sei.

Zu wohlklingenden Walzermelodien drehten die Tanzpaare Runde um Runde, ehe ein Windstoß das Kerzenlicht erlöschen ließ. Marietta und Klaus Lauer hatten in diesem Moment den Blumenstrauß in der Hand und wurden zu Hammelkönigin und Hammelkönig ernannt. Im Gasthaus „Zur Krone“ wurde die Feier fortgesetzt. dka

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 13.11.2018