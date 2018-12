Tatkraft und Engagement der Mitglieder gewürdigt

Walldürn.Für die Mitglieder der Fußballabteilung der Eintracht 93 Walldürn stand die Weihnachtsfeier im Clubheim II auf dem Programm. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Jürgen Mellinger sagte Stadtrat Rolf Günther, seit vielen Jahren sei die Eintracht ´93 Walldürn innerhalb der Stadt ein wichtiger Bestandteil der gesellschaftlichen Struktur und eine echte Bereicherung des kulturellen Lebens, und dies nicht nur im sportlichen Bereich.

Erfolgreiche Bilanz

Er dankte den Mitgliedern für deren ehrenamtliches Engagement. Tatkraft und großer persönlicher Einsatz der Mitglieder sei bis heute bezeichnend insbesondere auch für die fruchtbare Jugendarbeit, die in eine erfolgreiche Gesamtbilanz münde.

Joachim Mellinger sprach in seiner Funktion als Vorsitzender des Walldürner Sportrings und Vorsitzender des Fördervereins der Eintracht 93 Walldürn. Stadtpfarrer Pater Josef Bregula ging auf die Bedeutung der Adventszeit, der vier Adventskerzen und der Weihnachtsfeiertage näher ein. Pfarrer Karl Kreß von der Evangelischen Kirchengemeinde betonte, dass es ihm persönlich sehr wichtig sei, immer wieder gerade dorthin zu gehen, wo sich Menschen begegnen würden, wo Kameradschaft im Mittelpunkt stehe, und wo man lernen könne, wie einer für den anderen einstehe und das Fairplay zu einem guten Miteinander gehöre.

Jürgen Mellinger richtete in seiner Weihnachtsansprache einige besinnliche Worte zur Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachts-fest an die Vereinsmitglieder und erinnerte auch an die Grundwerte des Zusammenlebens in der Gemeinschaft wie gegenseitige Aufmerksamkeit, Verbundenheit, Toleranz oder Menschlichkeit.

Die traditionelle Bescherung durch den Vorsitzenden Jürgen Mellinger und den 2. Vorsitzenden Mike Hasenstab folgte. Ferner überreichten auch die aktiven Fußballer der 1. und 2. Mannschaft ihren Trainern und Betreuern ein Präsent.

Mit einem gemütlichen Beisammensein mit großer Tombola klang die Weihnachtsfeier 2018 der Eintracht aus. ds

