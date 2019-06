Tausende feiern Stadtfest

Walldürn.Während man im Wonnemonat Mai sommerliche Temperaturen meist vergeblich gesucht hatte, wurden am Wochenende die Besucher des 45. Blumen- und Lichterfestes von der Sonne verwöhnt. Pünktlich zur Eröffnung mit Bieranstich am Mittwochabend hatten sich auch die letzten Regenwolken verzogen.

An Christi Himmelfahrt lockte dann das Bilderbuchwetter tausende Besucher in die Walldürner Innenstadt. Publikumsmagneten waren neben zahlreichen Mitmachaktionen, Kinderflohmarkt, Kunsthandwerkermarkt und Automeile sowie den Informationsständen vieler Vereine auch der Strongman-Cup der starken Männer und die beiden Schaubühnen auf dem Schlossplatz und am Alten Rathaus. Dort gab es an allen vier Markttagen ein abwechslungsreiches musikalisches Programm für Jung und Alt von Blasmusik bis Rock.

Gut besucht war auch der erstmals seit vielen Jahren wieder verkaufsoffene Sonntag, nachdem am Abend zuvor die Nachtschwärmer Musik und Gaumenfreuden genossen und die geöffneten Fachgeschäfte und Museen für einen entspannten Bummel durch die Innenstadt genutzt hatten.

Info: Weitere Bilder gibt es in einer Fotostrecke unter www.fnweb.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.06.2019