Taxifahrer wurde bestohlen

Walldürn.Recht dreist verhielt sich der Fahrgast eines Taxis, der sich am Dienstag gegen 13.05 Uhr vom Bahnhof Buchen zum Bahnhof Walldürn fahren ließ. Kaum am Bahnhof Walldürn angekommen, sprang der unbekannte Fahrgast aus dem Taxi, ohne den Fahrpreis zu begleichen. Darüber hinaus entwendete er noch das in der Mittelkonsole abgelegte Smartphone des Taxifahrers. Der Unbekannte sprach hiesigen Dialekt, soll etwa 19 Jahre alt sein, circa 180 bis 190 Zentimeter groß, sehr schlank und kurze, dunkelblonde Haare haben. Er trug eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpulli mit einer mehrzeiligen Aufschrift auf dem Rücken. Bevor der Unbekannte am Bahnhof Buchen in das Taxi einstieg, befand er sich bei einer Gruppe von drei bis vier jungen Männern.